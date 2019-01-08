77 sporcu yarıştı, 7 Türkiye rekoru geldi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi.77 sporcunun katıldığı şampiyonada 10-25 ve 50 metre tabanca ve tüfek kategorilerinde 7 tane de yeni Türkiye Rekoru kırıldı.