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77 sporcu yarıştı, 7 Türkiye rekoru geldi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi. Gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Kaymakam Avni Kula, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Adem Kılıç, federasyon as başkanı Kadri Akgün ile il temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi. 77 sporcunun katıldığı şampiyonada 10-25 ve 50 metre tabanca ve tüfek kategorilerinde 7 tane de yeni Türkiye Rekoru kırıldı.
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77 sporcu yarıştı, 7 Türkiye rekoru geldi
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