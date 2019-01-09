Anne babasını öldüren genç tutuklandı

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Erdemli ilçesine 50 kilometre mesafedeki Güzeloluk Mahallesinde geçirdiği cinnet sonucu anne ve babasını av tüfeği ile vurarak ölümlerine neden olan Ali A. (35) adlı genç ilçe jandarmada alınan ifadesinin ardından Erdemli adliyeye sevk edildi. Olay ilçeye 50 kilometre mesafedeki Güzeloluk Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Erdemli merkez Akdeniz Mahallesinde yaşayan oğul Ali A. Güzeloluk Mahallesindeki ailesinin yanına gitti. Bir süre anne Menekşe A. (59) babası Murat A. (56) ile tartışan genç yanında getirdiği av tüfeği ile anne ve babasına sıkarak ölümlerine neden oldu. Suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarak Erdemli'deki evine gelen genç burada elindeki tüfekle intihar etmek isterken Jandarma ve Polisin ikna etmesi sonucu tüfekle birlikte yakalanmıştı. Katil zanlısı gencin anne babasının kendisine küçükken döverek işkence ettiği bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu, beni hep aşağılayıp rencide ediyorlardı dediği onun için cinnet geçirdiğini ve ne yaptığını bilmediğini iddia edildi. Zanlı geniş güvenlik tedbirleri altında tutuklanmak üzere mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.