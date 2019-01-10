Gazeteciler, halkın müşterek sesidir

BUGÜN NELER OLDU

A.Ş Yönetim Kurulu Başkan vekili Hasan Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'yle ilgili bir mesaj yayınladı. Arslan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru, kamuoyunun gözü kulağı olan; doğru, tarafsız, objektif, ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeden tüm gazetecilerin bu özel günlerini kutladı. Hasan Arslan, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Basın milletin müşterek sesidir.' zaman kavramı olmaksızın zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımız şehrimizin, ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktarmak adına özveriyle görev yapmaktadır. Basın kuruluşlarımızın daha özgür bir Türkiye adına verdiği mücadelede her zaman gazetecilerimizin yanındayız. Bu düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi.