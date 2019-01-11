SANKO’lu kızlar şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen ortaokullar arasınde, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il şampiyonu oldu. Karataş Spor Salonu'ndaki müsabakada'den oluşan SANKO Okulları Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il genelinden 14 takımın katıldığı müsabakadan hiç yenilgisiz şampiyonluk kupasını kucaklayan sporcuları ile okul olarak gurur duyduklarını belirtti. Asyalı, Yıldız Kız Basketbol Takımı ve antrenörleri Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi kutladı.