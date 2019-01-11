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SANKO’lu kızlar şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 11.1.2019
SANKO’lu kızlar şampiyon oldu
GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen ortaokullar arası "Basketbol Yıldız Kız İl Birinciliği"nde, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il şampiyonu oldu. Karataş Spor Salonu'ndaki müsabakada Nihal Bartık, Umut Dalsüren, Deniz Körcük, Nurdan Ahi, Eylül Özpolat, Ecenur Özkeleş, Sezer Fadıloğlu, İrem Zorkirişçi, Zeynep Kömürcügil, Nil Muhittinoğlu ve Zehra Koçer'den oluşan SANKO Okulları Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il genelinden 14 takımın katıldığı müsabakadan hiç yenilgisiz şampiyonluk kupasını kucaklayan sporcuları ile okul olarak gurur duyduklarını belirtti. Asyalı, Yıldız Kız Basketbol Takımı ve antrenörleri Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi kutladı.
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SANKO’lu kızlar şampiyon oldu
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