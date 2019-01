Antakya’nın çilesi bitmiyor

Antakya'nın sözde prestij caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğe kapatılması, kentin trafiğini alt üst etti. Bir plansız ve programsız çalışmanın daha cefasını çeken Antakyalılar isyan noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen yerlerin başında gelen Atatürk Caddesi'nde alt yapı çalışmalarına başladı. Kapatılan cadde yüzünden Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi gibi bağlantılı bir çok ana arterde trafik yoğunluğu hat safhaya çıktı.

NE YAPTILARSA OLMADI

Yaklaşık 10 sene önce tek yön uygulamasına geçilen ve Antakya'nın prestij caddesi olacak denilen Atatürk Caddesi'ne bu güne kadar ne yaptılarsa olmadı. Geçen 10 senenin ardından birden bire esnafın sesine kulak veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, caddede sosyal deney yapacağını duyurdu. Cadde ve cadde trafiği şekilden şekle sokularak sosyal deney adı altında caddede 3 farklı proje uygulandı. Sosyal deneyler sonucunda alınan karar kamuoyuna açıklanmazken, Hatay Büyükşehir belediyesi, yine birden bire caddenin bakım onarım çalışmaları için trafiğe kapatılacağını duyurdu.

TRAFİK ALT ÜST OLDU

Caddenin trafiğe kapatılacağını 1 gün önceden sosyal medya üzerinden duyuran Hatay Büyükşehir Belediyesi ertesi gün yanı dün caddeyi trafiğe kapattı.

Atatürk caddesinin trafiğe kapanması trafiği alt üst etti. Caddenin trafiğe kapatıldığından haberi olmayan sürücüler, yığılmalara neden oldu. Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi gibi bağlantı yollarında trafik kilitlendi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Plansız programsız bir çalışmanın daha kendilerine dayatıldığını belirten Antakyalılar, caddeye ne yapılması planlanıyorsa artık bir an önce yapılmasını istiyor. OLAN BİZE OLACAK

Her yeni hafta da Atatürk Caddesi üzerinde bir çalışmanın olduğunu söyleyen Antakyalılar, "Çalışmalardan bıktık. Koskoca büyükşehir belediyesi bir caddeyi düzene sokamadı. Her gün yeni bir çalışma ile uyanıyoruz. Alt tarafı cadde çift yön olacak. Bu kadar çok Uğraşmanın ne anlamı var? Burası şehrin merkezi, gelin görün ki tozdan, çamurdan ve çukurdan geçilmiyor. Şimdi yapılan çalışmanın ardından asfaltlanan bu cadde göreceksiniz bir kaç hafta geçmeden bir daha kazılacak. Olan yine bize olacak" dediler.



AÇILIYOR KAPATILIYOR

HATAY Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Caddesi'nde içme suyu bağlantısı, kaldırım yenileme, su kanalı yapımı, peyzaj, aydınlatma yenileme ve asfalt çalışmaları yapılacağından yol çift yönlü olarak 22.01.2019'a kadar 12 gün süre ile araç trafiğine kapatılacağının bilgisi paylaşıldı.