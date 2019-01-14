İlkokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'tailkokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile robotik kodlama eğitimi veriliyor. Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulunda 4'üncü sınıflara verilen eğitimler sayesinde fen bilimleri ve matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkarılıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Araştırmacı ve merak konularının ön plana çıktığı eğitimler için okul bünyesinde özel bir sınıf oluşturuldu. Sınıfta eğitim alan öğrenciler robotik kodlama sayesinde birbirinden farklı boyutlarda robotlar hazırlıyor. Öğrencilerdeki matematik, fizik ve mühendislik dallarındaki becerilerin verilen eğitimler sayesinde ortaya çıkacağını söyleyen Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Abdülcabbar Uzun, "Bu sınıf bizim STEM eğitim programı proje sınıfımız. Burada 4'üncü sınıf öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Matematik, fizik ve mühendislik zekalı öğrencileri ortaya çıkartmak istiyoruz. Öğrencilerimiz belirttiğimiz derslerdeki el becerilerini ortaya çıkartmaktır. İleride üniversite ve lisede okurken bu öğrendiklerini hayatta uygulayacaklardır. Çocuklarımızı burada hayata hazırlıyoruz" dedi.