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Medeniyetler Korosu, Yargıtay için sahne aldı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Medeniyetler Korosu, Yargıtay için sahne aldı
Hatay'da düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Yargıtay mensupları, üç semavi din ve 6 farklı mezhepten kişilerin oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği ilahi ve türküleri dinledi. Vali Rahmi Doğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve kentte dün düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan yargıtay heyeti, bir otelde akşam yemeğinde buluştu. Vali Doğan, yargıtay heyetinin kente yaptığı ziyaret için teşekkür etti. Yargıtay Başkanı Cirit ise her yıl düzenlenen toplantının bu yıl kadim şehir Hatay'da yapıldığını anımsattı. İki gündür kentte çok güzel bir şekilde kendilerini ağırlayan başta Vali Doğan olmak üzere herkese teşekkürlerini ileten Cirit, "Burası bir kültür başkenti, tarihi çok eskiye dayanan bir şehir" dedi.
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Medeniyetler Korosu, Yargıtay için sahne aldı
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