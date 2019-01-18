Çukurova’da doğal afet

ukurova'da yaklaşık on gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın zararı büyük. Dün güneşin kendini göstermesiyle Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da tarlasına giden, sahaya inen çiftçisi vatandaşı hasar tespit çalışması yaptı. Adana'da, aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açılması sonucu bahçe ve tarlalar su altında kaldı, çiftçiler isyan etti.

HER YER SULAR ALTINDA

Mersin Erdemli ve Anamur'da dört bin dönüme yakın narenciye bahçesi ve muz seraları su altında kaldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir mahallede, Amik Ovası'ndaki yağmur sularını önlemek için kurulan bentlerin yıkılması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Evlerini terk eden vatandaşlara devlet sahip çıktı.

SEYHAN VE CEYHAN NEHRİ DOLDU

Türkiye'de olduğu gibi son 15 gündür etkili olan sağanak yağmur Adana'da en fazla çiftçileri etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı'nda taşma riski oluşunca kapaklar açılarak kanallara su verildi. Hem kanalların hem de Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin taşması nedeniyle bütün Çukurova su altında kaldı. Çiftçilerin hem narenciye bahçeleri hem de tarlaları su altında kaldı. Ekili ne kadar mahsul varsa su içinde çürümeye başladı.

DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ

Çiftçilerin narenciye bahçelerindeki portakal, mandalina ve greyfurtları hasat edilemez hale geldi. Çiftçi Celal Bayluk, bütün arazisinin sular altında kaldığını, çok yağmur yağdığında her zaman bu manzara ile karşılaştıklarını belirterek devletten yardım istedi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı'nda taşma riskine karşı kanallara verilen su miktarının artırılacağı duyuruldu.



LEMAS ÇAYI TAŞTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karların yoğun sağanak yağışla birlikte erimesi sonucu Lemas Çayı taştı. Dört bin dönüme yakın Narenciye bahçesi ve muz seraları su altında kaldı. Sarıyer Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarda yaklaşık 30-40 metre yüksekliğinde kayma meydana geldi. Yaklaşık 600 dönüm narenciye bahçesini toprak yuttu.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Yağışlar ayrıca Erdemli Sanayi Sitesinin beton ihata duvarının 150 metrelik bölümünün yıkılmasına neden olduğu bildirildi. Aşırı yağışlar nedeniyle bölge çiftçisinin milyonlarca lira zarara uğradığı ve vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirttiler. Erdemli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkiinde aralıksız yağan sağanak nedeni ile heyelan meydana geldi. Heyelan bölgesinde bulunan 600 dönüm portakal ve limon bahçesi de zarar gördü.



KARAYOLUNU SU BASTI

Osmaniye'de günlerdir etkili olan yağış nedeniyle Kadirli ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesi arasındaki karayolunu su bastı. Jandarmanın önlem aldığı yolda geçişler kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki yoğun yağışlar Osmaniye'de de etkili oldu. İki gündür devam eden yağış, dün öğle saatlerine kadar sürdü. Yağış sebebiyle bazı mahalleleri su basarken, tarım arazilerinde biriken suyun boyu yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Kadirli-Kozan Yolu Çukurköprü mevkisinde yükselen sulardan dolayı sürücüler de zor anlar yaşadı. Su basan yolda önlem alan jandarma ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Yer yer suya gömülü halde araçların olduğu görüldü. Ispanak ekili tarlasına gitmek için Kadirli'ye giden Sinan Hışmanoğlu, "Yağmurdan dolayı yol kapandı, Kadirli'ye gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Mahsullerimiz de öldü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.