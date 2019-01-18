Vicdansız tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üniversiteye hazırlanan Berfin Özek'i (19) etüt çıkışı cep telefonunu almak için yüzüne asit benzeri sıvı atan gaspçı Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Çelik'in ifadesinde Berfin Özek ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve sevgilisini olduğunu iddia etti. Berfin'in hastanede tedavisi sürerken baba Yaşar Özek, "Kızıma saldıran kesinlikle yalan söylüyor. Kızımızın sevgilisi yoktu. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

YÜZÜNE ATTI

Olay 15 Ocak akşamı saat 19.30'da Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Üniversiteye hazırlanan Berfin Özek, etüt çıkışı evine giderken önünü kesen kimliği belirsiz kişi genç kızın cep telefonunu gasp etmek istedi. Gaspçı, genç kız direnince yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Berfin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özek, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada İskenderun polisi de olayı aydınlatmak ve zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Casim Ozan Çeltik olduğunu tespit etti. Çeltik'in mont ve kazağında kimyasal malzemelere rastlandı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı Berfin'in sevgilisi olduğunu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uğradığı saldırı sonucu Adana Şehir Hastanesi yanık Servisi'nde tedavisi süren Berfin Özek'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yakınlarıyla birlikte kızının yanından ayrılmayan baba Yaşar Özek, "O cani yalan söylüyor. Kızımı bu hale getirene en ağır ceza verilmesini istiyorum. Benim yavrumun hayatını kararttı. Kendisin de cezaevinde hayatı kararır" dedi.