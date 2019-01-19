Ali Cerit güven tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Atlı Spor Kulübü'nde mevcut başkan Ali Cerit, yeni dönemde de görevine devam edecek. Tesislerinde tek liste ile yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu geçmiş dönemde yapılan başarılı çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceğinin sözünü verdi. Ali Cerit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Asbaşkanlığa Osman Terzi, Genel Sekreterliğeseçildi. Yönetim Kurulunda isevede üye olarak yer aldı. Cerit, öncelikle Atlıspor Kulübü üyelerine seçimlerdeki tercihlerinden dolayı teşekkür etti.