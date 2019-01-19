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güven tazeledi

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Ali Cerit güven tazeledi
ADANA Atlı Spor Kulübü'nde mevcut başkan Ali Cerit, yeni dönemde de görevine devam edecek. Tesislerinde tek liste ile yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu geçmiş dönemde yapılan başarılı çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceğinin sözünü verdi. Ali Cerit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Asbaşkanlığa Osman Terzi, Genel Sekreterliğe Tuncay Coşkun, Saymanlığa da Naci Heybeli seçildi. Yönetim Kurulunda ise Ethem Kuzucu, Okay Ergenoğlu, Cenk Uğurses, Mehmet Sadık Aytekin ve Abdullah Öngen de üye olarak yer aldı. Cerit, öncelikle Atlıspor Kulübü üyelerine seçimlerdeki tercihlerinden dolayı teşekkür etti.
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Ali Cerit güven tazeledi
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