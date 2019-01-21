Yakın Doğu, salon yarışlarına gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

YAKIN Doğu Koleji atletizm takımı sporcuları, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilenyarışlarında U14, U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Salon yarışmalarında yarışacak sporcuları belirlemek için'nda organize edilen salon seçme yarışlarında,nden 7 sporcu barajı geçerekadına Türkiye salon yarışlarında ülkesini ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşama hakkını elde etti. İstanbul'da 17 Şubat'ta yapılacak yarışlara,Kolej Müdürü Asım İdris, Türkiye salon seçmeleri yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.