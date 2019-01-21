Yakın Doğu, salon yarışlarına gidiyor

YAKIN Doğu Koleji atletizm takımı sporcuları, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçmeleri Baraj
yarışlarında U14, U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Salon yarışmalarında yarışacak sporcuları belirlemek için Atatürk Stadı
'nda organize edilen salon seçme yarışlarında, Yakın Doğu Koleji'
nden 7 sporcu barajı geçerek KKTC Milli Takımı
adına Türkiye salon yarışlarında ülkesini ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşama hakkını elde etti. İstanbul'da 17 Şubat'ta yapılacak yarışlara, Yakın Doğu U16-U14 yaş kafilesi 16 Ocak'ta, U18 yaş kafilesi ise 17 Şubat'ta gidecek.
Kolej Müdürü Asım İdris, Türkiye salon seçmeleri yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Elde edilen derecelerin mimarları olan antrenörleri de kutlayan İdris, sporcuların başarılarının devamını diledi.