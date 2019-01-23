Joker operasyonu

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Adana'da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle okuma -yazma bilmeyenlerin yerlerine sahte belge düzenleyerek sınava "Joker" olarak tabir edilen kişilerin başkalarını girdiklerini tespit etti. Tüm delilleri toplayan ekipler 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şahsın ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınava girdiğini saptadı. 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis 5 gün önce adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.