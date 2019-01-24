Anamur KKTC Tarım Fuarı’nın ilki Lefkoşe’de açılacak

BUGÜN NELER OLDU

- KKTC Ticaret Formu toplantısında forum başkan yardımcılığına getirilen Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu ile birlikte Meclis Başkanı yönetim ve meclis üyeleri KKTC'ye giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Heyetin içinde Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Deniz, Ertuğrul Oğuz, M. Umut Yılmaz ile meclis üyeleri Ayhan Şen, Adem Şen, Bülent Özgeriş, Mustafa Yıldız, Kaşif Tartan, Sedat Doğan ve Genel Sekreter Muhammet Şimşek, sicil müdürü Hüseyin Tepedelen yer aldı. Anamur heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdi Nami ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ziyaret ederek Ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan Türkiye-KKTC Ticaret Formunun gündemi ve yapacağı çalışmaları masaya yatırdı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye- KKTC Ticaret Formu eş Başkanı Mustafa Genç, formun ilk organizasyonun Anamur ve KKTC iş adamlarının koordinasyonunda karşılıklı iş yatırımlarını güçlendirmek amacıyla bir Tarım Fuarı düzenlenmesi kararı alındı. Heyetle bir toplantı düzenleyen Başbakan Tufan Erhürman, "Anamur Başta olmak üzere Türk yatırımcıların KTC'ye gelmesini çok isterim. Kısa süre sonra açılacak olan Anamur iskelesinin tamamlanmasıyla bu iş birliği güçlü bir şekilde başlatılacağına inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da "Lefkoşa'da yapılacak olan KKTC-Anamur fuarı bölgede ses getireceğine inanıyorum, karşılıklı bu tür organizasyonların gerçekleşmesi önemli. Anamurlulara uzun süredir verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Yakında ziyarete geleceğim" şeklinde konuştu.