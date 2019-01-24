Eczane gibi ev

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Gaziantep'teKOM ve Narkotik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda depo olarak kullanılan bir evde 448 bin 987 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Şehitkamil ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, 448 bin 987 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbi ilaç ele geçirildi. Baskında, olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kamunu ile ve Türk Ceza Kanunu'nun "İnsan Sağlığını Tehlikeye Düşürme" maddesinden yasal işlem başlatıldı.