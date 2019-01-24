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Kendisini olarak ihbar etti

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Kendisini canlı bomba olarak ihbar etti
Adana'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı. Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü
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Kendisini canlı bomba olarak ihbar etti
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