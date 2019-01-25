Melih Abi: Fizik tedavi bölümünün kliması yapılıyor

Tarsus Devlet Hastanesi fizik tedavi bölümündeki ısınma sorununa yanıt İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi.. Hastalar klimalar bozuk olduğu için hastaneye battaniye ile geliyordu. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 10 gün önce kompresörün patladığını ısıtıcıların bu nedenle çalışmadığını belirtti. Ama ihale açılmış. Sorun 1 hafta içinde çözülecekmiş. Isıtıcılar yapılana kadar binaya hasta kabulü yapılmıyor. Onarıldıktan sonra eskisi gibi hizmet vermeye devam edecek.



ÇAMLIYAYLA'NIN DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİKLERİ!

Çamlıyayla Belediye başkan adayları önce projelerini açıklasın. Seçmen bunu bekliyor. Yaylada bir asmalı kahve yok mesela. Vatandaşlar kent merkezinde oturacak yer bulamıyor. Otopark sorunu had safhada. Özellikle de yaz aylarında… Trafik ciddi sorun haline geldi. Yaylacı olmasa, Çamlıyayla şenlenmez. Bu konudaki taleplere cevap verebilecek biri başkan olmalı. Gerisi şinanay yavrum olur ki Çamlıyaylalı böyle birini istemiyor. Yaylayı, yayla yapanların sesine kulak verecek biri başkan olmalı.