Barajdan cesedi çıktı

Gazıantep'te baraj kapağını onarmak için suya dalan ve bir daha haber alınamayan profesyonel serbest dalgıç Mehmet Genç'in (54) cesedine ulaşıldı. Barajın su alım kapağında oluşan vakuma kapılan 4 çocuk babası Genç' in cesedi dalgıç polisler tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından vinçle çekilerek karaya çıkarıldı.



AYAKTA DURAMADI

Çaresiz bir şekilde bekleyen Mehmet Genç'in oğlu Ertuğrul Genç ise babasının cenazesini görünce ayakta durmakta güçlük çekti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş' a gönderileceği bildirildi.