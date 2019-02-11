CHP, PKK aşığını aday gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürürken CHP-HDP ittifakı adaylara da yansıdı. CHP'nin Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde teröristlere yakınlığı ile gündeme gelirken Adana'da HDP desteği alan CHP, bunun karşılığında PKK'yla irtibatlı isimleri başkanlığa aday gösterdi.CHP'nin Adana Yüreğir'de aday gösterdiği Kamuran Karaca da tartışmalı isimlerden diğeri. Ankara'daki Genel Merkez binasında YPG'li yaralı teröristlerin tedavi edildiği Eğitim-Sen'in eski genel başkanı olan Karaca, terör bağlantısı nedeniyle o dönem ihraç edilen kamu çalışanlarının avukatı gibi hareket etti. Hendek olaylarında sokağa çıkma yasağına direnen Karaca, bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP'li isimlerle görüştü, operasyonun durması için iş bırakma çağrısı yaptı.Adana halkı, PKK'nın eylemlerini destekleyen, terörist cenazelerine araç tahsis eden adayları öne çıkaran CHP'ye ateş püskürüyor. Adanalılar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin mensupları ülkemizi bölmeye çalışan, evlatlarımızı şehit eden terör örgütleri ile aynı kulvarda koşuyor. Bir oy için ülkemizi satıyorlar. Bunun bir açıklaması olamaz" diye konuştular.