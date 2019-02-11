Fikret Yeni’ye büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı'nda AK Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, "Muhtarlarımızla el ele ve omuz omuza vererek, daha güzel, daha mutlu ve geleceği kucaklayan bir Seyhan inşa etmek istiyorum" dedi. eni, mahalle muhtarlarının katılımıyla Seyhan Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül belediyeciliğini'' Seyhan'a getirmek için yola çıktığını söyledi. "Gönül belediyeciliğinin'' oluşması noktasında vatandaşlarımıza sadece hizmet etmek için değil, Seyhan'ı, Seyhan'da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte alınacak ortak kararlarla yönetme çabasında olacaklarını dile getiren Yeni, ''Seyhan'ın sorunlarının çözümünde, demokrasilerin ve yerel yönetimlerin mihenk taşı olan muhtarlarımız, bizim için çok önemli'' dedi.