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’ye büyük destek

Başkan Adayı Yeni, seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Fikret Yeni’ye büyük destek
CUMHUR İttifakı'nda AK Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, "Muhtarlarımızla el ele ve omuz omuza vererek, daha güzel, daha mutlu ve geleceği kucaklayan bir Seyhan inşa etmek istiyorum" dedi. eni, mahalle muhtarlarının katılımıyla Seyhan Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül belediyeciliğini'' Seyhan'a getirmek için yola çıktığını söyledi. "Gönül belediyeciliğinin'' oluşması noktasında vatandaşlarımıza sadece hizmet etmek için değil, Seyhan'ı, Seyhan'da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte alınacak ortak kararlarla yönetme çabasında olacaklarını dile getiren Yeni, ''Seyhan'ın sorunlarının çözümünde, demokrasilerin ve yerel yönetimlerin mihenk taşı olan muhtarlarımız, bizim için çok önemli'' dedi.
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