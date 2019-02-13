Melih ABİ: İlaç bulunamıyor vatandaş soruyor: Amacınız ne

BUGÜN NELER OLDU

İlaç sıkıntısı büyüyor.Çok şikayet alıyorum.Ama ilaç olmadığı konusunda değil stok yapılarak insanlar zora düşürüldüğü için.Stokçular vatandaşın sağlığını hiçe sayıyor.Mersin'den bir okurumuz aradı.Küçük bir çocuk Mersin Üniversitesi yoğun bakımında yatıyormuş.İlaç yok.Ailesi eline tutuşturulan reçete ile hastane bünyesinde Eczacılar Birliği'nin ofisine başvuruyor. İlaç yok.Sonrasında eczaneler geziliyor ilaç yok.Yok oğlu yok.Allah'tan vatandaş duyarlı.Amaç hükümeti zor durumda bırakmak diyor.Sadece ilaç mı?MR çekilecek, 30 ile 60 gün arasında gün veriliyor.Ücretini ödersen hemen çekiliyor. Arayan okurumuzun ismi ben de saklı.SEYHAN Belediyesi'ne bağlı Aydınlar Mahallesi 49002 sokak ile 49017 sokakların kesiştiği yer. Yol yeni yapılmış. Güzel de olmuş. Burada bir çocuk parkı var. İki tane süper lüx site var. İnsanlar yol kenarında yürüyüş yapıyor. Fotoğrafın sol tarafına bakın. Aynı şeyi söylemek insafsızlık olur. Çör çöp yolun kenarında. Belli ki kasıtlı atılmış. Burada bir kuş kulübesi var. İnsanlar rahatsız, kaldırıp biraz ileriye koyabilirler. Bu güzelliği bozmaya izin vermeyin lütfen.