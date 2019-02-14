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Özgecan’ı unutmadılar

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Özgecan’ı unutmadılar
Kabrini ziyaret ettiler UltrAslan Mersin Üniversitesi öğrencileri ölümünün 4. yılında Özgecan'ın kabrine ziyarette bulunarak çiçek bıraktı ve dua etti.
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Üniversite öğrencisi Özgecan Arslan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı. UltrAslan Mersin üniversitesi öğrencileri de Özgecan Arslan'ı unutmayıp kabrine ziyarette bulunarak çiçek bıraktı. Özgecan'ın kabrinde dua eden UltrAslanlar, "Katledilmiş olan bütün kadınların mekanı cennet olsun. Özgecan kalbimizdesin" dedi.
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Özgecan’ı unutmadılar
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