Özgecan’ı unutmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Kabrini ziyaret ettiler UltrAslan Mersin Üniversitesi öğrencileri ölümünün 4. yılında Özgecan'ın kabrine ziyarette bulunarak çiçek bıraktı ve dua etti.MERSİN'İN Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Üniversite öğrencisi, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.Özgecan'ın kabrinde dua eden UltrAslanlar,dedi.