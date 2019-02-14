Uyuşturucu satan çift tutuklandı

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Adana'da62 yaşındaki A.İ. ve 59 yaşındaki eşi H.İ., polisin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Evlerinden de özel olarak oluşturdukları zulalardan tam 2 kilo esrar ve 5 bin lira da nakit para çıktı. Adliyeye sevk edilen A.İ., "Uyuşturucu sattığımız yalan. Ben kanser hastasıyım. 53 yıldır da bu esrarı içiyorum" diye kendini savunması dikkat çekti. Karı koca tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcıları ve onlara uyuşturucu temin edenlerin yakalanmasına yönelik olarak merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Özgür Mahallesi'nde operasyon için düğmeye bastı. Evlerinde esrar sattıkları öne sürülen A.İ. ve eşi H.İ.'nin adreslerine de şok bir baskın gerçekleştirildi ve yapılan aramalarda evde özel olarak oluşturulan zuladan 2 kilo esrar çıktı. Gözaltına alınan yaşlı çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, ancak haklarında suçlamaları kabul etmedi. Evlerinden aynı zamanda da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira nakit para da çıktı. Adliyeye sevk edilen çiftlerden H.İ., "Ne yapmışız, kötü bir şey mi yapmışız? Kocam kanser hastası, o yüzden yüzümü saklıyorum. Ne uyuşturucu satması" derken, A.İ. ise, "Uyuşturucu sattığımız yalan. Ben kanser hastasıyım. 53 yıldır da bu esrarı içiyorum" demesi dikkat çekti. Karı koca tutuklandı.