Melih ABİ: Yayalar için kararlar alındı ama hala takmayanlar var

BUGÜN NELER OLDU

Yayaların yaşama hakkı önemli.İlgili yasa da çıktı.Ama hala yayaların hakkını gasp eden aptallar var.Yaya yoluna araç park edenden kaldırım girişini kapatana kadar her çeşidi var bunların.İşte size bir örnek.Aracını yayanın geçeceği yere koymuş saygısız.Kapılarını kilitleyip gitmiş.Böyle araçları çekici ile çekmeli ki aklı başına gelsin.Geldiğinde aracını bulamasın.Arasın dursun.Para cezasını yesin.Bedelini ödesin.Yayalara yol vermeyen, yaya yolunu kapatan sorumsuzlara günlerini göstermek lazım.biri paylaşmış."Optimum önünde bir ölümlü kaza olmuş, nasıl olmuş bilemedim.Fotoğrafta çekemedim.Allah rahmet eylesin." Ne günlere geldik Allah'ım.Böyle paylaşım olur mu arkadaş?Kadın ölmüş yerde yatıyor, vatandaş fotoğraf çekme derdinde.Hatta fotoğraf çekemediği için üzülüyor.Bir başkası apartmanın en üst katına çıkıyor, millet fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışıyor.Yorum bile yapmak istemiyorum.Biz ne ara bu hale geldik ya!