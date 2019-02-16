Belgesi olmayan oto alım satımı yapamayacak

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ErdemliOto Galericileri Derneği 54 üyesine Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda törenle "Mesleki yeterlilik ve yetki belgesi" verdi. Törene Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP il yönetim kurulu üyesi Salih Gürbüz, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler, Madeni Sanatkarlar Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Erdoğan, Sanayi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel, eski belde belediye başkanları Süleyman Koç, Musa Demir, Derviş Yıldırım, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, belediye meclis üyeleri, dernek başkanı Hacı Cırık ve dernek üyeleri katıldı. Törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemlili oto galericilerini bina altlarından kurtarmanın tek yolunun 5 binlik planın devreye girmesi olduğunu söyledi.