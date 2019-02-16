Lütfü Savaş’ın teleferik hikayesi

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Hatay Büşükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş'ın 2013 yılında Antakya Belediye başkanlığı döneminde projesini tamamladığı teleferik projesi 6 yıldır tamamlanmadı. Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan İplik Pazarı mahallesinden Habib-i Neccar Dağı'na yaklaşık bin 150 metre uzunluğunda teleferik hattının tamamlanması kent turizmine büyük darbe vuruyor.Savaş'ın 166 dev projelerinin arasına koyduğu ve sürekli olarak farklı demeçler vererek açılış tarihini ertelediği teleferik ile ilgili kamuoyu bir türlü aydınlatılamadı. Savaş, beş yıl önce teleferik alt istasyon noktasının sit alanı olduğunu bu yüzden inşaat çalışmalarının ağır işlediğini belirmiş ardından geçen sürede inşaatta hiç bir hareket yaşanmadı.Teleferik ile ilgili olarak her yıl farklı bir bahane ortayla süren Başkan Savaş, 2016 yılında Antalya EXPO fuarında Hatay'ın projelerini tanıttığı toplantıda yine teleferiki gündeme almış ve "6,5 dakikalık yolculukla Habibi Neccar Dağı'nın zirvesine gidilecek olan teleferik projesini en geç Mart 2017'de hizmete açmayı planlıyoruz" demişti.