Vali Demirtaş okul inşaatlarını inceledi

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, kent genlinde yapımları devam eden okul ve yurt inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Tarihi Adana Fen Lisesi'ne yapılan 24 derslik ek okul binası ve Yüreğir ilçesinde yapımına başlanılan 28 derslikli ilkokul inşaatlarını gezen Vali Demirtaş daha sonra 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurt yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililer bilgi aldı. Adana'nın eğitimdeki kalitesini arttırmak, çocukların daha iyi ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Vali Demirtaş, "Eğitim yatırımları ülkelerin geleceğine yapılan yatırımlardır. Devletimiz bu son yıllarda eğitime çok ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bizler de devletimizin destekleriyle ilimizdeki eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.