Yolcuların canını hiçe sayan sürücü yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da seyir halinde okey oynarken görüntülenen özel halk otobüsü şoförü trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü Orhan Can, "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım" diyerek kendisini savundu. Özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can (34) seyir halindeyken yolcularının sayını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynarken görüntülendi.Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine trafik polisleri harekete geçti. Sivil trafik polisleri D-400 karayolu Dörtyol kavşağı üzerinde bulunan duraklarda otobüsleri tek tek incelemeye aldı. Otobüslerde inceleme yapan polis ekipleri, aracın şoför bölümün solunda yer alan mavi kaplamadan sürücüyü tespit etti.Görüntüleri izleyen Orhan Can polise okey oynayan kendisi olduğunu itiraf etti. Trafik polisleri şoföre "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "Trafik kurallarına uymamak" domayı ceza yazılırken, adli işlem yapıldı. Sürücü Orhan Can," Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım. Dalgınlığıma geldi. Kendi kendime zarar verdim. Yaptığım hatanın bedelini çekiyorum" diyerek kendisini savundu. Orhan Can, ifade vermek için polis merkezine gitti.