Gündoğdu taraftarını üzdü

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında G.Saray'a 94-80 mağlup olan Gündoğdu Adana Basketbol'da moraller bozuk.Asbaşkan Pala İbrahim Avcı, güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirtti. Maçta zaman zaman iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı,diye konuştu.