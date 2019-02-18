Gündoğdu taraftarını üzdü

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında G.Saray'a 94-80 mağlup olan Gündoğdu Adana Basketbol'da moraller bozuk. Rakip karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen sonuca gidemeyen Adanalı Periler, 24 puanla 12. sıraya düştü.
Asbaşkan Pala İbrahim Avcı, güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirtti. Maçta zaman zaman iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı, "Bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istedik. Ancak olmadı. Bu karşılaşmayı unutup ligde kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Yönetim olarak bu konuda basketbolcularımıza güvenimiz tam"
diye konuştu.