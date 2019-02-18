Sözler projeler havada kaldı

2014 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Burhanettin Kocamaz, seçim öncesi verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmedi. Beş yıllık görev süresi içerisinde vasatın altında bir belediye başkanlığı sergileyen Kocamaz, belediyenin kaynaklarını da sokağa attı. Başta Mersin'in en büyük sorunu olan trafik problemini giderecek hafif raylı sistem olmak üzere onlarca proje askıda kaldı.

HALKI KOCAMAZ'A GÜVENMİYOR

Partisi MHP tarafından aday gösterilmemesi üzerine İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday

olan Burhanettin Kocamaz'a vatandaşın da tepkisi giderek artıyor. Kocamaz'ın hayata geçirmediği projeleri soran Mersinliler, "Seçim öncesi bize bir çok söz verdi. Mersin'i kalkındıracak projeler sundu. Ancak hiçbiri yerine gelmedi" dedi. Özellikle kent merkezinde yapılacak projeler arasında da yer alan Balık Pazarı, Kasaplar Çarşısı ve daha birçok esnafı rahatlatacak projelerin de hayat bulmaması, kent esnafının büyük tepkisine neden oluyor.



İŞTE SÖZ VERİLİP YAPILMAYAN PROJELER

Deniz Otobüsü, Mersin Kapalı Semt Pazarı, Deniz Uçağı, Belediye Hizmet Kampüsü ve MESKİ Hizmet Binası, Her İlçeye Semt Pazarı, Her İlçeye Spor Kompleksi, Mersin Büyükşehir Yaşam Merkezi ve Sosyal Tesisleri, Ambulans Helikopter, Hafif Raylı Sistem, Mersin Büyükşehir Hizmet Konağı, Mersin Taş Bina Kent Müzesi başta olmak üzere daha birçok proje Başkan Kocamaz'ın söz verip de yapamadığı işler arasında yer aldı.