Su Damlası Korosu kulakların pasını sildi

BUGÜN NELER OLDU

KayışlıMahallesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAYDER) tarafından düzenlenen bahar konserinde sahne alan Su Damlası Türk Halk Müziği Korosu, seyircilere Türk Halk Müziği resitali sundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen konserin sunuculuğunu Çiğdem Boğa üstlendi. Su Damlası Türk Halk Müziği Korosu'nun şefliğini Orhan Üstekidağ yaparken Sevgi Akyol, Belgin Üstekidağ, Emel Yaluk, Yıldız Çevrim, Semra Yüksekdağ, Nevin Özataş, Ülkü Serinsöz, Gelincik Aydemir, Gül İkikardeş, Sema Şimşekyılmaz, Sevim Koyuncu, Nalan Zereyak, Gülsen Ermiş, Nilgün Zeytuncu, Necmi Akyol, Yılmaz Avcil, Ahmet Çevrim, Gazi Öksüz, Şenel Kırmızıadam, Kamer Gezginci, Cemal Keskingöz, Mehmet Filazioğlu, İlhan Zereyak ve Seydi Aras sahne aldı. uzun süre ayakta alkışlandı.