Gönül belediyeciliğini artırarak sürdüreceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeniden adayı olan Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey'de gönül belediyeciliğini önümüzdeki dönemde de sürdürerek çalışmalarını arttıracaklarını söyledi. Tahmazoğlu, sosyal belediyecilik yaptıkları çalışmalarının örnek gösterildiğini, 3. dönemde bunları zirveye çıkarmaya çalışacaklarını belirtti. Seçim çalışmalarına ilk olarak SABAH Gaziantep Temsilciliğini ziyaret ederek başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de önemli bir değişim hareketinin yaşandığını, belediyecilik anlamında bunun en çok Şahinbey ilçesinde hissedildiğini söyledi. Şahinbey Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Tahmazoğlu, "Göreve başladığımızda 683 bin nüfusumuz vardı şimdi Suriyeli misafirlerimizle birlikte bir milyon 200 bin. yüzde 80'den fazla büyüme odu. Daha önceden yoğun çarpık yapılaşman ve borçlu bir belediye olmamıza çok büyük projelere imza attık. Tüm vatandaşlarımıza ulaşarak gönüllerini kazandık" dedi. Kentsel dönüşümde önemli mesafeler kat ettiklerini anlatan Tahmazoğlu, "Özdemirbey ve Eski Garajlar bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Özdemirbey 2 şeritli yoldan muhteşem genişlikte bir cadde oldu. Orada eski ve imarsız yapıları kamulaştırıp modern ve yaşanabilir konutlar ürettik. Eski Garajlardaki tamircileri de yaptığımız yeni Sanayi Sitesi'ne taşıdık. Orada kamulaştırma ve yeni bir yol açma çalışmamız devam ediyor" diye konuştu. Göreve başladıklarında Şahinbey'de yeşil alan çok az olmasına rağmen şu anda dünya standartlarının üzerine çıkarmış durumda olduklarını belirten Tahmazoğlu, "Tamamlayıp hizmete sunduğumuz Yeşilvadi Türkiye'nin büyüklük ve nitelik bakımından en büyük yeşil ve sosyal alanlarından biri. 11,2 kilometrelik sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmasıyla tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık. Hanlar ve hamamlardaki restorasyonla tarihi dokuya ciddi anlamda dokunduk ve yeniden günlük yaşama kazandırdık" dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Yeni doğan bebekten en yaşlısına kadar herkese dokunduk. Okul öncesi eğitim için açtığımız ana sınıfları, gençlik merkezlerimizde her yaş için kurslar açtık. Çocuklardan gençlere hanım kardeşlerimizden yeni evlenen çiftlere varana kadar her kesim için kurslar düzenledik" diye konuştu.Tahmazoğlu, "Yeni dönemde, büyüyen Şahinbey'i daha da geliştirmek için yine kentsel dönüşümle yeni konut alanları kazandırarak, yeni yollar açarak, yeni parklar yaparak, restorasyon çalışmalarını arttırarak devam edeceğiz. Ayrıca sosyal belediyecilik anlamında gençlere yönelik çok güzel hazırlıklarımız var. Yeni dönemde gönül belediyeciliğini daha da arttırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.