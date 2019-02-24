Yrd. Doç. Dr. Atılgan’ın Kitabı Web Of Science’da

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YakınDoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan'ın "Global Constitutionalism: A Socio-legal Perspective"/ "Küresel Anayasacılık: Sosyo-yasal Bir Bakış Açısı" isimli kitabı Web of Science veri tabanında taranmaya başlandı. Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan'ın kitabı, Springer Yayınevi tarafından Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Enstitüsü tarafından yönetilen ve 1927 yılından beri devam eden "Dış Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuka Katkılar" kitap serisinin 275. kitabı olarak basıldı.