Şehidin kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı’nı kurdu

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kahramanlık destanlarını yaşatmak, şehit ve gazilerin ailelerinin yanında olmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere taşımak için "Vatan Yıldızları Vakfı" kuruldu. 15 Temmuz darbe gecesi Özel Kuvvetler komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Vatan Yıldızları Vakfı'nı kurduklarını açıkladı. Vakfın Kurucu Başkanı olan Soner Halisdemir yaptığı açıklamasında vakfı kurmalarının amacını şu şekilde açıkladı. "Vatan Yıldızları Vakfının amacı tüm şehitlerimizin kahramanlık destanını yaşatmak, canlı tutmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak, geliştirmek, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması amacı ile yeni nesillere bu duygu ve kültürün verilmesinde destek olmak, kahramanlarımızın Türk Milletine emanetleri olan şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaktır" dedi.