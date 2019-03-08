Kadınlar ekonominin her yerinde olmalı

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TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı. TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Ayşen Ahi seçildi. 27 Şubat tarihinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu gerçekleştirilen seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri görev dağılımını yaparak oy birliği ile Ayşen Ahi'yi TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu başkanlığına seçti. Başkan Yardımcılığına Duygu Salıcı, Burcu Bilici seçilirken, Genel Sekreterlik görevine Arzu Güceylioğlu getirildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Ahi ve yönetimine başarı diledi. Ünverdi, "Ne kadar çok kadın girişimci iş hayatına girerse kent ve ülke olarak kalkınmamız ve büyümemiz o kadar hızlı olacak. Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz" dedi. Ünverdi, GSO olarak kadın girişimciliğine büyük önem verdiklerini ve bu noktada, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) kurduklarını belirtti. Başkan Ayşen Ahi de, yeni dönemde kadın girişimcilerin sayısını daha fazla arttırmak için gayret göstereceklerini belirtti.