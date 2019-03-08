Mucize kurtuluş

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Adana'daaydınlatma direğinin hareket halindeki otomobilinin üzerine düşmesi sonucu üç kişi mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilin tavan kısmı çöken ve ön camı tamamıyla kırılan kazada burnu dahi kanamadan kurtulan Duran Öztürk, "Araçta eşim ve komşum vardı. Üçümüzde ne olduğunu anlayamadık. Mucize eseri kurtulduk" dedi. Olay Sarıçam İlçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 01 LT 050 plakalı otomobiliyle yanında eşi ve komşusu bulunan Duran Öztürk, eve gittiği sırada yaklaşık aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve aracın üzerine düştü. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki beton çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin üzerinden alındı. Görenleri hayrete düşüren kazada Duran Öztürk, eşi Fadime Öztürk ile komşuları olan bir kadın yara almadan kurtuldu. Direğin düşmesi sonucu hasar oluşan otomobilinin yanına gelen Öztürk kendisine geçmiş olsun dileğinde vatandaşlara, "Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.