Kıskançlık cinneti

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Adana'da kıskançlık yüzünden boşanan ancak çocukları için birlikte yaşadığı Murat Ç. (35) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Neşe D. (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vererek girdi. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşinin yanı sıra 13 yaşındaki kızı H.Ç.'yi de bıçaklayan Murat Ç., polis tarafından yakalandı. Murat Ç., tutuklanırken H.Ç. ve 2 kardeşi koruma altına alındı.Olay, 4 Mart akşamı Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. 3çocuk annesi Neşe Ç., kendisinin çok kıskandığını söyleyerek sürekli olarak yaşantısına müdahale edip şiddet uygulayan eşi Murat Ç.'den boşandı. Ancak genç kadın, çocuklarından dolayı asansör tamircisiyle birlikte yaşamaya devam etti. Ancak çift arasındaki kıskançlık kavgalarının arkası kesilmedi.Çift, son olarak 4 Mart akşamı çocukların önünde yeniden tartışmaya başladı. Murat Ç., kızı H.Ç.'nin engel olma çabalarına rağmen onu darp etti. Genç kadın, balkona kaçarak kurtulmak istedi ancak peşinden gelip darp etmeye devam etti. Neşe D., kendisini korumak amaçlı balkondaki saksıları üzerine attı. Kadını defalarca bıçaklayan Murat Ç., araya giren kızını da bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.Aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Neşe D. ve kızı H.Ç., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatı tehlikesi bulunan Neşe D., ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen H.Ç., 2 kardeşleriyle birlikte koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Polisin yakaladığı Murat Ç., çok kıskandığını belirterek Neşe D.'nin kendisine küfür etmesiyle kavga çıktığını istemeden bıçakladığını söyledi. Çok pişman olduğunu söylediği ileri sürülen Murat Ç., tutuklandı.