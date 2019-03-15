Sertifikalı tohum yaygınlaştırılmalı

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baklagil tohumculuğu konusunda, araştırma, geliştirme, ıslah ve üretim çalışmaları yapmak üzere Mersin Ticaret Borsası tarafından kurulan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk (MTB Tohumculuk) çalışmalarına artırarak devam ediyor. Sertifikalı bakliyat tohumunda üreticilerin tercihi haline gelerek Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları içerisinde lider kuruluş konumuna yükselen MTB Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, tohumculuğu Türkiye'nin milli meselesi olarak gördüklerini belirtti. Özdemir, Türkiye'ye özgü yeni çeşitler geliştirdiklerini, MTB tohumculuk olarak sertifikalı bakliyat tohumunda kayıtlı tescilli çeşit sayısını arttırdıklarını ve üretilen kaliteli tohumları üreticiyle buluşturarak baklagil üretimine ciddi katkılar sağladıklarını söyledi. "Anavatanı Türkiye olan ve Dünyaya bu topraklardan yayılan baklagil üretimi son yıllarda ciddi miktarda azalmıştır" diyen Özdemir, 1990'lı yılların başında yılda 2 milyon ton civarında olan baklagil üretiminin 2018 yılında yaklaşık 1,2 milyon ton civarına gerilediğini söyledi. Özdemir, "Yapılan toplantılarla üreticileri bilgilendiriliyoruz. Sertifikalı tohum kullanılmasının faydaları ve üreticiye sağlayacağı destekleri anlatıyor, MTB Tohumculuk olarak ayrıca baklagil tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına da destek veriyoruz" dedi.