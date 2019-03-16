Nihal Atakaş Camisi’nin açılışını Erdoğan yaptı

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Dünyada tek örneği Macaristan'ın başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İskenderun'da uzun yıllardır sahil şeridine yapılması düşünülen cami hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın girişimleri ile ilçeye kazandırıldı.Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile modern mimari bir araya getirilerek yapılan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın eşi Nihal Atakaş'ın adı verilen cami, geçtiğimiz cuma namazında ibadete açılmıştı. 3 bin kişi kapasiteli cami sahil kenarında deniz doldurularak inşa edildi. Başkan Erdoğan, caminin mimarisini çok beğendiğini belirterek Atakaş, cami inşaatı için teşekkür etti.İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, sahil şeridine yapılan caminin bir benzerinin sadece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cami olduğunu, Nihal Atakaş Camisi'nin ise o caminin bir büyüğü olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, İskenderunlular ve Atakaş ailesi ile birlikte camiyi gezdi.