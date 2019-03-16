Sperry: Medyayı bilinçli kullanın

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Medyaalanında birçok uzman kişiyi ağırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi bu kez de Profesör Christopher Sperry'i konuk etti. Medya Okuryazarlığı alanında çeşitli çalışmaları olan Sperry, HKÜ İletişim Fakültesi Cep Sinemasında "Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Bakış" konferansını gerçekleştirdi.İletişim öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı konferansa HKÜ Rektör V. Edibe Sözen, HKÜ İletişim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri katıldı. Amerika Ithaca Koleji'nde Profesör olarak görev yapan Christopher Sperry, HKÜ'lü öğrencilere medyanın analizi ve süreçleri hakkında bilgi verdi. Medyanın, eleştirel düşünce etrafında yapılması gerektiğini vurgulayan Sperry, medya mesajlarının belirli amaçlar etrafında üretilmesinin önemine dikkat çekti. Konferansın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ise medya okuryazarlığının çok önemli bir alan olduğundan bahsetti.Medya okuryazarlığı alanının tarihçesine değinen Sözen, "Fakültemiz bugün medyada bu işi uzun yıllardır yapan eğitimi farklı paradigmalarla anlatan ve aynı zamanda Ithaca Koleji'nde profesör olarak görev yapan Christopher Sperry'i ağırlıyor. Öğrencilerimizin böyle programlardan yararlanıp kendileri için farklı ve yararlı düşüncelerle bu konferanstan ayrılmalarını temenni ediyorum" dedi. Sunumunu gerçekleştiren Christopher Sperry, medya okuryazarlığı eğitimlerini anlattı. Medyayı bilinçli ve etkili kullanmanın önemini dile getiren Sperry, "Medya mesajlarını ele alırken eleştirel düşünceden faydalanmak gerekir. Farklı kaynaklardan yararlanırken bilginin doğruluğunu ve güvenirliliğine bakmak lazım. Sorgulama alışkanlığını geliştirerek medya mesajları analizinde gerekli soruları sormamız çok önemli" diye konuştu.