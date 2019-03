Seyhan’da yeni bir sayfa açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin, alanında uzman ekip arkadaşlarıyla Seyhan'ı marka yapacak bir birinden değerli 26 başlık altındaki 108 projesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Projeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek alan Fikret Yeni, "Seyhan'ı sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinir hale getireceğiz" dedi.Fikret Yeni, 800 binin üzerinde nüfusa sahip olan, ticaret, turizm ve sanayinin kalbinin attığı Seyhan'ın mahallelerini, 'Gönül Belediyeciliği' ile buluşturacağını belirterek, "Kültür, tarih ve doğa turizminde önemli bir destinasyon, kültür zenginliklerini ön plana çıkarmayı başarmış, yaşanabilir mekanlarıyla, yatırım ortamı ve ekosistemiyle Seyhan'ın her alanda marka bir ilçe olması vizyonuyla yola çıktık. Seyhan'ı sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinir hale getireceğiz" diye konuştu,Belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde hayata geçirirken, Seyhan'ı Seyhanlılarla birlikte yönetme kararlılığında olduklarının altını çizen Fikret Yeni, ''Seyhan'ı marka yapacak bir birinden değerli 26 başlık altındaki 108 projemiz ilçemizin her mahallesini kapsayacak. Adana'nın bütününü ilgilendiren 5 büyük projemizden ikisi, Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlık ayağıyla yürütülecek" şeklinde konuştu.Fikret Yeni, bakanlıkların desteğiyle yapılacak olan projelerden birinin, Adana ve Seyhan'ı marka kent yaparak gelecek yüzyıla taşıyacak projelerden olan Tepebağ Projesi olduğu bilgisini vererek, "Neolitik çağdan beri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak kesintisiz iskâna sahne olan Adana'nın merkez Seyhan İlçesine dair Tepebağ Projemiz, daha şimdiden her kesimden takdir toplamaya başladı" dedi. Yeni, "Tarihi milattan önce 6 bin ve 8 binli yıllara kadar giden, Hitit ve Roma imparatorlukları, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Adana'daki Tepebağ Höyüğü ve çevresi, anıtsal nitelikteki eserleriyle tarih ve kültür potansiyel çok yüksek bir bölge. Biz, Allah nasip eder göreve seçilirsek Tepebağ ve çevresini baştan aşağıya değiştireceğiz" dedi.Doldurulması sonucu zamanla Seyhan Nehri'nin serin sularıyla bağlantısını yitiren Tepebağ Höyüğü kıyısındaki Zübeyde Hanım Parkı, ismiyle birlikte korunarak kanal vasıtasıyla adaya dönüştürülecek. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle Seyhan Nehri'ni taçlandıran Taşköprü, önünde meydan düzenlemesi yapılarak yepyeni bir kimlik kazanacak.'Yapılamaz denilen' bu projenin, Seyhan ve Adana Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri, aynı zamanda bakanlık desteği ile kente kazandırılacağını vurgulayan Fikret Yeni, "Tarihi Kent Adana Projesi ile Tepebağ Höyüğü'nü çepeçevre saracak 8 meydan yapılacak. Höyük yayalaştırılacak, imar planlarına işlenmiş tramvay hattıyla bölgedeki toplu taşıma düzene sokulacak. Restorasyonlar ve sonrasında yapılacak olan çalışmalarla, bu bölgemiz tarih, kültür, sanat, gastronomi ve alışveriş turizmi açısından çok büyük bir destinasyona dönüşecek" dedi.Fikret Yeni, 24 saat açık olması planlanan Kampüs Seyhan Projesi'nin Sümer Mahallesi'nde yer alacağını söyledi. Seyhan için vizyon projelerinden birinin de Kongre Merkezi Projesi olduğunu açıklayan Fikret Yeni, "Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde yapımı planlanan bu proje ile turizm sektörünün yüzde 35'ine denk gelen Kongre Turizmi pastasından Adana da pay almaya başlayacak" diye konuştu.Fikret Yeni, Seyhanlı hemşerilerinin nefes alacağı, aynı anda birçok sosyal donatıyı içerisinde barındıran Tema Park Projesi'nin Sarıhular Mahallesi'nde yapılacağını söyledi. Yeni, projenin toplam 150 bin metrekare alan üzerinde planlandığına dikkati çekti. Yenidam Mahallesi'nde Kaynağından Ayırma Projesi ile karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile hafriyat malzemelerinin toplanıp yeniden kazandırılacağını dile getiren Yeni, ''Bu proje 160 dönümlük alan üzerine kurulacak" dedi.Fikret Yeni, yeni gelişen bir yerleşim bölgesi olan Gürselpaşa Mahallesi'nde de ciddi bir proje gerçekleştireceklerini aktardı. Fikret Yeni, ''Bu projemiz, ilçemizin çok büyük bir eksiğini kapatacak. Tema Park ve Spor Park'a yürüyüş mesafesinde olan proje, ilçemize vizyon katmakla kalmayıp, diğer projelerle birlikte bir cazibe merkezi oluşturacak'' dedi. Yeni Modern Mikro Sanayi Sitesi ve Refakat Otel, katlı otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, mahalle atölyeleri, sosyal konutlar, amatör futbol kulüpleri kompleksi, spor parklar başta olmak üzere onlarca dev projeyi Seyhan'a kazandıracaklarını ifade etti.