Erdemli Gönül Sofrası’nda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Belediyesi, Devlet Bahçeli Meydanı'nda verdiği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programı Kocahasanlı Merkez Cami İmam Hatibi Ali Köse'nin Kur'an-ı Kerim okuması ve İlçe Müftüsü Hayri Eranay 'ın yaptığı dua ile başladı. İftar programı öncesi konuşan belediye başkanı Mükerrem Tollu, kurdukları "Gönül sofrasına" Erdemli halkının gösterdikleri teveccühe teşekkür etti. Erdemli belediyesi olarak herkesin hizmetinde olduklarını belirten Başkan Tollu, "Biz Erdemli belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde yarında bu kentte yaşayan bu kentte doğan bu kentte doyan bu kentte ikamet eden herkesin hizmetindeyiz. Cenabı hakka binlerce şükürler olsun ki sizler ile birlikte iftar sofrasında buluşmak sizler ile ekmeğimizi bölüşmek bizim için en büyük gurur kaynağı" dedi.