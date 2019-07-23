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Tarsus’un yeni Başsavcısı Tiryaki görevine başladı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Tarsus’un yeni Başsavcısı Tiryaki görevine başladı
HÂkimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ramazan Murat Tiryaki görevine başladı. 13 yıldır hizmet verdiğini belirten ve kamu görevinin yurdun dört bir yanında çalışmayı gerektiren bir hizmet alanı olduğunu belirten Tarsus'un yeni Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkiye'nin her yerinin aynı güzellikte olduğunu belirterek, Tarsus gibi tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir kentte görev yapacağı için mutluluk duyduğunu söyledi.
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Tarsus’un yeni Başsavcısı Tiryaki görevine başladı
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