Tarsus’un yeni Başsavcısı Tiryaki görevine başladı

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HÂkimlerve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ramazan Murat Tiryaki görevine başladı. 13 yıldır hizmet verdiğini belirten ve kamu görevinin yurdun dört bir yanında çalışmayı gerektiren bir hizmet alanı olduğunu belirten Tarsus'un yeni Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkiye'nin her yerinin aynı güzellikte olduğunu belirterek, Tarsus gibi tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir kentte görev yapacağı için mutluluk duyduğunu söyledi.