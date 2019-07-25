AOSB’de canlandırmalı siber güvenlik eğitimi

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Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde, AOSB Akademi'nin faaliyetleri kapsamında, ''Siber Güvenlik Farkındalıkla Başlar'' konulu seminer düzenlendi. AOSB Bölge Müdürlüğü'nün Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Barikat Satış Direktörü Recep Ulutaş, Güvenlik Teknolojileri Danışmanı Gökhan Yalçın ve Mehmet Şen, Satış Yöneticisi Murat Hançer ve Bölge Satış Yöneticisi Osman Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Siber güvenlik ihlallerinin yüzde 95'inin insan hatasından kaynaklandığını belirten konuşmacılar, küresel organizasyonların sadece yüzde 38'inin karmaşık bir siber saldırıya hazır olduğunu vurgulayarak, bu konuda uyarılarda bulundular. Seminerde, şirketlerin yüzde 54'ünün son 12 ay içinde birden fazla kez siber saldırıya uğradığının altı çizildi. Güvenlik Teknolojileri Danışmanı Mehmet Şen, gerçek zamanlı bir siber saldırı gerçekleştirerek, şirketlerin karşı karşıya oldukları tehlikeleri uygulamalı olarak anlattı.