Devletimiz her zaman yanımızda

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ve Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Belediyesince imzalanan protokol gereği 2 bin 500 kişiye yemek dağıtılan Güney Adana Aşevini ziyaret ederek vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in de katıldığı ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Vali Demirtaş, Türk milletinin zorda olanlara gönül kapılarını sonuna kadar açan bir medeniyet anlayışından geldiğine vurgu yaparak sosyal devlet anlayışıyla devletimizin tüm ihtiyaç sahiplerini kucakladığını ifade etti. Vali Mahmut Demirtaş, hoşgörüsü ve cömertliğiyle tüm dünyaya örnek bir ülke olduğumuzu belirterek toplumumuzdaki kardeşlik ve paylaşma duygularının daha da pekişmesi temennisinde bulundu. Vali Demirtaş yaptığı kısa açıklamanın ardından günde üç öğün olmak üzere 2 bin 500 kişiye yemek dağıtılan aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulundu.