Başkan Seçer’den spora büyük darbe

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Vahap Seçer, spora büyük darbe vurdu. Seçimlerin ardından koltuğuna oturan Seçer, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve Mersin ile özdeşleşen Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan desteğini çektiğini açıkladı. Yeni sezon öncesi gelen haberle şok olan yöneticiler kulübü kapatma kararı aldı. 2 MİLYON 800 BİN BORÇ

1993 yılında kurulan ve Türk basketboluna önemli katkılar sağlayan Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını dünyaya duyuran turuncu-mavili ekibi 2 milyon 800 bin lira borç yüzünden kaderine terk eden Seçer, takımın yöneticileri ile yaptığı son görüşmede bundan sonra kulübe tek kuruş destek vermeyeceğini açıklayarak, "Bu kadar borç harç içerisindeki bir kulübü ben alamam" dedi. CHP'li Vahap Seçer'in sahiplenmediği takıma son olarak Amerikalı bir iş adamı talip olmuştu. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca kulüp kapanma noktasına geldi. 26 yıllık kulübün önümüzdeki günlerde kulübün resmen faaliyetlerini durduracağı açıklandı. Mersinli sporseverler, başkan Seçer'in kendi bünyesindeki bir takımı dışlamasına tepki gösterdi

TEK SEYİR ZEVKİMİZDİ

MERSIN Büyükşehir Belediyespor kadın basketbol takımının büyük bir marka olduğunu belirten turuncu- mavili takımın taraftarları, "Böyle bir karara tepkimizi vereceğiz. Başkan Vahap Seçer, Mersin'de sporu yok etmeye çalışıyor. Mersin İdmanyurdu'ndan sonra tek seyir zevkimiz olan Süper Lig'deki takımımızı sahiplenmemesi çok üzücü" diye konuştu