Melih Abi: Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Tamı tamına 5.5 milyar liralık bir yatırım. Gerekli önlemler alınmazsa yakında çöp olacak. 2017 yılının 11. ayında tescil edildi. Güya bölge ekonomisini canlandıracaktı. 15 bin kişiye doğrudan istihdam, 40 bin üreticiye hammadde olanağı, 320 bin kişinin de ekonomik değer artışı olacaktı. Daha bir sürü şey! Bu tür projelerin iki yıl içerisinde hayata geçmesi lazım! Aradan bir yıl 9 ay geçmiş. Hiçbir ilerleme sağlanamadı. Kalan üç ayda da projenin hayata geçmesi mümkün görünmüyor. Söz konusu yerde bazı yatırımcılara hisseler de satılmış. Dev yatırım üç ay içinde tamamlanmayıp feshedilirse hisse alan yatırımcıların parası nasıl ödenecek? Kim ödeyecek! Vali mi? Hissedarlar dava açarsa Tarsus'taki sivil toplum kuruluşları, belediye dahil herkes bu parayı ödemek zorunda kalacak! Bu yatırımı yok etmeyin beyler. Üç ay kısa bir süre ama hala bir umut var. Hayata geçtiğinde Tarsus'ta işsizlik dahil bir çok şeyin önüne geçilecek. Bir okurumuz beni bilgilendirdi, köşeme taşıdım. İnşallah dikkat çeker, yok olup gitmez. Aksi takdirde dev proje hissedar yatırımcıların açacağı tazminat davaları ile anılacak!

TARSUS KÜLTÜR MERKEZİ NEDEN AÇILMIYOR?

İKI yıla yakın zamandır Tarsus'un Kültür Merkezi kapalı. Onarıma alınacaktı, kapatıldı. Ama bir çalışma yapılmadı. Kültür Merkezinin onarımı ile ilgili yarın ihaleye çıkılsa, yine iki yıl daha kapalı kalacak. Tarsus'taki tek yeri Kültür Merkezi burasıdır. İki yıl öncesine kadar Tarsuslu burada toplantılar yapıyordu, tiyatro izliyordu. Bazen de sanatçılar geliyor, Türk Halk Müziği Derneği, Türk Sanat Müziği Derneği gibi dernekler sanatlarını icra ediyor ve konserler veriyordu. Sivil toplum kuruluşları da konferans ve paneller yapıyor, okullar etkinliklerini burada gerçekleştiriyordu. Tarsus Kültür Merkezi bir an önce ele alınıp tadilatı yapılsın ve faaliyete açılsın. Başkan Haluk Bozdoğan! Sesim geliyor mu?