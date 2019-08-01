CHP’lı başkana yargı frenı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in Araban ilçesinde CHP'li belediye başkanı Hasan Doğru, göreve başlar başlamak taşeron yasasıyla kadroya geçen 34 işçiyi nedensiz olarak işten çıkardı. Hukuk mücadelesi başlatan işçilerden 6'sı için Araban Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından işe iade kararı verildi. 31 Mart seçimlerinde işbaşına gelen CHP'li Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, belediyede taşerondan kadroya geçmiş olan 90 işçiden 34'unu gerekçe göstermeden işte çıkardı. İşten çıkarılan işçiler Araban Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak işe iadelerini istedi. Bazı çalışanlar ise tazminat talep etti. İşçilerin taleplerini inceleyen mahkeme, işe iade talebinde bulunan 7 işçiden 6'sının talebini kabul etti. Kararı değerlendiren işçilerin avukatı Mustafa Sonar, 31 Mart seçimleri sonrasında işten çıkarılan işçilerle ilgili ilk kez bir davanın karara bağlandığını belirterek, "Bu karar diğer davalar için de emsal olur. Türkiye'nin pek çok ilinde benzer durumda olan işçiler bu kararla işlerine iade edilecektir" dedi. Müvekkillerinin haksız olarak işten çıkarıldığını kaydeden Av. Mustafa Sonar, mahkemenin de bu haksızlığı giderecek bir karar verdiğini belirterek, "7 müvekkilim işe iade talebinde bulundu. Bazıları da artık kurumda çalışacak ortam bulamayacakları nedeniyle tazminat talep etti. Mahkeme bir kişi hariç işe iade taleplerini kabul etti. Başvurusu ret edilen müvekkilim için de itirazda bulunacağız. Onun da lehimize sonuçlanacağına inanıyorum" diye konuştu. Haksız yere işten çıkarıldıklarını söyleyen işçilerden Sedat Altıntaş, "Karar erken çıktığı için mutluyum. Haklıydık, hak yerini buldu. Bu kararın Türkiye'nin farklı illerinde bizim gibi haksız olarak atılan arkadaşlarımız için de emsal olmasını diliyorum. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Yıllardır belediyede çalışıyordum. Bir gün hiçbir şey söylemeden 'sizi çıkardık' dediler ama hukuk da buna 'dur' dedi. Bundan sonra hakkımızı alacağımız için sevinçliyim" dedi.