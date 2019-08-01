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Mavi Şimşek’te keyifler yerinde

Hazırlık karşılaşmalarında oyun sistemini ve 11’ini belirleyen ’un hocası , yeni sezonun başlamasını bekliyor

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Mavi Şimşek’te keyifler yerinde
Yeni sezona Bolu'da hazırlanan TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da keyifler yerinde... Teknik direktör Ümit Özat gözetiminde çalışan mavi-lacivertli takımda her geçen gün artan performans yüzleri güldürüyor. Hazırlık maçlarında kafasındaki oyun sistemini ve on biri yavaş yavaş belirleyen Özat, ligi bekliyor. Bolu kampındaki hazırlık maçlarında oyuncularının ortaya koyduğu futbolu beğendiğinin altını çizen Özat, "Özelikle son maçlardaki uyum beni umutlandırdı. Bu takımı yıllardır özlemini çektiği Süper Lige çıkarmak için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız bu tempoda sürüyor. Ligin başlama tarihi yaklaştıkça hepimizi heyecan alıyor" diye konuştu.
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Mavi Şimşek’te keyifler yerinde
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