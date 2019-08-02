Anamur’un altın gerdanlığı halka açıldı

BUGÜN NELER OLDU

on yıldır özel kişiler tarafından işletilen ve istenilen düzeye gelemeyen Anamur Pullu Orman Kamp Alanı, Anamur Belediyesi'ne geçti. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılıç Ankara'da yaptığı bir dizi görüşmeler sonucunda Orman Bakanlığı'ndan Pullu Camp alanını belediyenin işletmeciligine aldı. Pullu Camping alanı muhteşem bir töreenle halka açıldı. Sıfır deniz, çam ağaçları mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası olarak adlandırılan Pullu Tabiat Parkı açılışına, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, Jandarma Komutan vekili Özer Dinçer, AK Parti İlçe Başkanı M. Feyzullah Yılmaz, MHP Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Özdemir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.