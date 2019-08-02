Kaçak içki operasyonu

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polis, bir eve yaptığı baskında 105 litre kaçak içki ile 150 litre fermente edilmiş boğma rakı ele geçirdi. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, 105 litre kaçak içki, 150 litre fermente edilmiş boğma rakı ve 6,5 litre anason maddesi ele geçirdi. Evde bulunan A.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis emniyete götürüldü. Kaçak içkiler ise imha edildi.